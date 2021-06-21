2010 Mazda MAZDA3

+ taxes & licensing
647-869-2555
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
VERY CLEAN WELL MAINTAINED MAZDA 3 GT (GRAND TOURING) FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, MEMORY SEATS, POWERED- HEATED SEATS, SIDE MIRROR BLINKERS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, SPOILER, POWERED SUNROOF, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3