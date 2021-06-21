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2010 Mazda MAZDA3

88,000 KM

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HATCHBACK,NO-ACCIDENT,ONE-OWNER,CERTIFIED,AUTOMATI

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2010 Mazda MAZDA3

HATCHBACK,NO-ACCIDENT,ONE-OWNER,CERTIFIED,AUTOMATI

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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88,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7480881
  • VIN: JM1BL1HF5A1313510

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 88,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED MAZDA 3 HATCHBACK ONLY 88,000 KMS ALL ORIGINAL IN ABSOLUTE SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**  **ONLY ONE SINGLE PREVIOUS OWNER** 

 

SPOILER, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Spoiler
Rear Spoiler
Steel Wheels
Warranty Available
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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