Menu
Account
Sign In
Back

2010 Mazda MAZDA3

102,000 KM

Details Description Features

$6,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$6,950

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2010 Mazda MAZDA3

2010 Mazda MAZDA3

ONE-OWNER,CERTIFIED,AUTO,AC,POWER OPTIONS,LOW KMS

Watch This Vehicle

2010 Mazda MAZDA3

ONE-OWNER,CERTIFIED,AUTO,AC,POWER OPTIONS,LOW KMS

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,950

+ taxes & licensing

102,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7507500
  • VIN: JM1BL1SF7A1323996

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN MAZDA 3  WITH ONLY 102,000 KMS AUTOMATIC TRANSMISSION IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **ONLY ONE PREVIOUS OWNER**

 

AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, AM/FM RADIO, CD PLAYER, POWER WINDOWS, POWER LOCKS

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2010 Hyundai Santa F...
 156,000 KM
$8,450 + tax & lic
2013 Hyundai Elantra...
 153,000 KM
$7,450 + tax & lic
2010 Mazda MAZDA3 GT...
 74,000 KM
$8,450 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory