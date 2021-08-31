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2010 Mazda MAZDA3

148,000 KM

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2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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148,000KM
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  • Listing ID: 7923555
  • Stock #: 192
  • VIN: JM1BL1HF3A1251475

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 192
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED 2010 MAZDA 3 HATCHBACK SPORT IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** 


 


EQUIPPED WITH  KEYLESS ENTRY, CD PLAYER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.


 


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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
Air Conditioning
Folding Rear Seat
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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