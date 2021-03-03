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2010 Mazda MAZDA5

147,000 KM

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GRAND TOURING,LEATHER,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

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2010 Mazda MAZDA5

GRAND TOURING,LEATHER,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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147,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6625496
  • VIN: JM1CR2W3XA0380532

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 147,000 KM

Vehicle Description

GRAND TOURING (GT)  ***LEATHER***

 

ON SALE NOW! REDUCED FROM $6999

 

SHOWROOM CONDITION 2010 MAZDA 5 GT GRAND TOURING FULLY LOADED.  **6 PASSENGER SEATING**  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT**

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, POWER SUNROOF, TINTED WINDOWS, SPOILER, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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