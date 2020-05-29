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2010 Mazda MAZDA6

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2010 Mazda MAZDA6

LEATHER,GT,BOSE AUDIO, SUNROOF,FULLY LOADED OPTION

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Sale Price

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  • 160,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
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  • Listing ID: 5133254
  • VIN: 1YVHZ8CH4A5M54002
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $7499**)

 

VERY BEAUTIFUL 2010 MAZDA 6 GRAND TOURING (GT) IN SHOWROOM CONDITION. *PRICED TO SELL* **CERTIFIED** **TINTED**

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, AUTO-STARTER, BLUETOOTH, POWER DRIVER AND PASSENGER SEATS, COLLISION AVOIDANCE BLIND SPOT DETECTION, BOSE SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, PUSH TO START, HEATED EXTERIOR MIRRORS, POWER SUNROOF, FOG LIGHTS, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

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THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647_869_2555.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Emergency Trunk Release
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Winter Tires
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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