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2010 Mazda MAZDA6

108,409 KM

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Precision Motors

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2010 Mazda MAZDA6

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GT **SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS ***

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2010 Mazda MAZDA6

GT **SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS ***

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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108,409KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6045027
  • VIN: 1YVHZ8CB2A5M38179

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 108,409 KM

Vehicle Description

***2010 MAZDA6 IS READY FOR YOU ! **** LOW MILEAGE ** EXTRA SET OF WINTER TIRES ** FIRST OWNER *** DON'T MISS OUT THE CHANCE TO GET THIS GREAT MAZDA6 V6 AUTO GT***

 2010 MAZDA 6 IS ONLY 108,409 KMS FOR JUST $8495.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, SNOW TIRES, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

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Vehicle Features

Fog Lights
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Bluetooth
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Winter Tires
Warranty Available

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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