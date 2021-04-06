2010 Mazda MAZDA6

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647-869-2555
1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8
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VERY CLEAN, WELL-MAINTAINED 2010 MAZDA 6 GRAND TOURING (GT) FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **TOP OF THE LINE** **CERTIFIED**
INCLUDES ALL HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, BLINDSPOT DETECTION MONITORS, REMOTE AUTO-STARTER, POWERED SEAT, POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, BOSE AUDIO, PUSH BUTTON START, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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