Menu
Account
Sign In
Back

2010 Mazda MAZDA6

145,000 KM

Details Description Features

$7,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$7,950

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2010 Mazda MAZDA6

2010 Mazda MAZDA6

GT,LEATHER,BLINDSPOT MONITOR,FULL OPTION,CERTIFIED

Watch This Vehicle

2010 Mazda MAZDA6

GT,LEATHER,BLINDSPOT MONITOR,FULL OPTION,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$7,950

+ taxes & licensing

145,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7486884
  • VIN: 1YVHZ8CH9A5M19035

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 145,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL EQUIPPED MAZDA 6 GT GRAND TOURING TOP OF THE LINE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED**  **ONLY ONE SINGLE PREVIOUS OWNER**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: BLINDSPOT DETECTION MONITORS, LEATHER SEATS, BOSE PREMIUM AUDIO, REMOTE AUTOSTARTER, POWERED SUNROOF, HEATED SEATS, PUSH BUTTON START, TINTED WINDOWS, HID PROJECTED HEADLIGHTS, ALLOY GT RIMS, FOG LIGHTS, DRIVER+PASSENGER POWERED SEAT, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2010 Mazda MAZDA3 HA...
 88,000 KM
$7,450 + tax & lic
2011 Hyundai Sonata ...
 125,000 KM
$8,450 + tax & lic
2012 Hyundai Sonata ...
 166,000 KM
$7,950 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory