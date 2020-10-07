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2010 Mercedes-Benz B-Class

135,000 KM

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2010 Mercedes-Benz B-Class

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B200 TURBO,LEATHER-HEATED SEAT,SUNROOF,NO-ACCIDENT

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2010 Mercedes-Benz B-Class

B200 TURBO,LEATHER-HEATED SEAT,SUNROOF,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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135,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6125526
  • VIN: WDDFH3EBXAJ561144

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 135,000 KM

Vehicle Description

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VERY CLEAN 2010 MERCEDES B200 TURBO HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION.  **CERTIFIED**  **CLEAN CARFAX**  **NO-ACCIDENT**

 

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*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Turbocharged
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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