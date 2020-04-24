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VERY CLEAN 2010 NISSAN ALTIMA COUPE 2.5 SL IN PEARL WHITE WITH CHARCOAL BLACK LEATHER. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. JUST GOT ALL *FOUR NEW BRAKES+ROTORS* AND IS CERTIFIED READY TO GO.
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