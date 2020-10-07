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2010 Nissan Altima

128,000 KM

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$7,450

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2010 Nissan Altima

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$7,450

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128,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5859759
  • VIN: 1N4AL2APXAC130540

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

OCTOBER WINTER SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $7999**

 

VERY CLEAN 2010 NISSAN ALTIMA SEDAN NAVIGATION PACKAGE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION. **TOP OF LINE**  **CERTIFIED**  **NO-ACCIDENTS** **WOOD TRIM INTERIOR***

 

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EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-POWER SEATS, GPS NAVIGATION, REARVIEW CAMERA, ALLOY SPORTS RIMS, WOOD TRIM INTERIOR, SIDE MIRROR BLINKERS, TINTED WINDOWS, BLUETOOTH, BOSE SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
Bluetooth
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Covers
Keyless Start
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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