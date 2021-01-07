+ taxes & licensing
647-869-2555
1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
647-869-2555
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
**ON SALE NOW REDUCED FROM $6999** ****UNBEATABLE PRICES****
VERY NICE 2010 NISSAN ALTIMA 2.5 SL FULLY LOADED. *PRICED TO SELL* **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT**
EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, POWER SEATS, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, POWER SUNROOF, BOSE SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, WOOD TRIM INTERIOR, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.
PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.****
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8