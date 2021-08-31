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2010 Nissan Altima

159,000 KM

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LEATHER,FULLY LOADED,CERTIFIED,BOSE AUDIO,ALLOY RIMS

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2010 Nissan Altima

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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159,000KM
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  • Listing ID: 7867284
  • Stock #: 175
  • VIN: 1N4AL2EP6AC131369

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 175
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED NISSAN ALTIMA COUPE 2.5S IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** 


 


EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, BOSE PREMIUM AUDIO, PUSH-BUTTON START, POWER SEAT, ALLOY RIMS, DUAL CLIMATE CONTROL, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, SPORT SPOILER, CD PLAYER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.


 


***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***


 


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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Cruise Control
Folding Rear Seat
Keyless Entry
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Sunroof/Moonroof
Vehicle Anti-Theft System
Premium Audio
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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