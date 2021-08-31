Menu
Account
Sign In
Back

2010 Nissan Pathfinder

175,000 KM

Details Description

$10,150

+ tax & licensing
Make it Yours
$10,150

+ taxes & licensing

Rahman Motors

416-505-3554

Contact Seller
2010 Nissan Pathfinder

2010 Nissan Pathfinder

4WD 4dr V6 SE

Watch This Vehicle

2010 Nissan Pathfinder

4WD 4dr V6 SE

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

  1. 8068417
  2. 8068417
  3. 8068417
  4. 8068417
  5. 8068417
  6. 8068417
  7. 8068417
  8. 8068417
  9. 8068417
  10. 8068417
  11. 8068417
  12. 8068417
  13. 8068417
  14. 8068417
  15. 8068417
  16. 8068417
  17. 8068417
  18. 8068417
  19. 8068417
  20. 8068417
  21. 8068417
  22. 8068417
  23. 8068417
  24. 8068417
  25. 8068417
Contact Seller

$10,150

+ taxes & licensing

175,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8068417
  • Stock #: 612194
  • VIN: 5N1AR1NBXAC612194

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 175,000 KM

Vehicle Description

2010 NISSAN PATHFINDER SE, 4 WHEEL DRIVE (4WD), 7-PASSENGER, ONLY 175K!, LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rahman Motors

2008 Volvo C30 2dr C...
 162,000 KM
$7,150 + tax & lic
2007 Volkswagen Toua...
 174,000 KM
$7,999 + tax & lic
2012 Scion tC 2dr HB...
 190,000 KM
$7,999 + tax & lic

Email Rahman Motors

Rahman Motors

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

Call Dealer

416-505-XXXX

(click to show)

416-505-3554

Quick Links
Directions Website Inventory