Menu
Account
Sign In
Back

2010 Nissan Rogue

189,000 KM

Details Description Features

$5,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$5,995

+ taxes & licensing

Precision Motors

416-270-7657

Contact Seller
2010 Nissan Rogue

2010 Nissan Rogue

S

Watch This Vehicle

2010 Nissan Rogue

S

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$5,995

+ taxes & licensing

189,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5814978
  • VIN: JN8AS5MV3AW123442

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 189,000 KM

Vehicle Description

2010 NISSAN ROGUE ONLY 189,000 KMS JUST FOR $5995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, BLUETOOTH, EQUIPPED WITH AUX, IPOD AND USB CONNECTION, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.

THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

EXCLUSIVE IN-HOUSE FINANCING IS AVAILABLE BETWEEN DEALER & THE CUSTOMER, NO BANKS INVOLVED! APPROVED ON THE SPOT WITH LOWEST DOWN-PAYMENT & EASY AFFORDABLE MONTHLY PAYMENTS ACCORDING TO CUSTOMER’S BUDGET. VERY LOW PRICE. ASK ABOUT OUR WARRANTY PACKAGES. WE OFFER 1 TO 3 YEARS WARRANTY AT REASONABLE PRICES.

WE ARE A PROUD MEMBER OF UCDA AND OMVIC. OVER 15 + YEARS OF EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE. WE ALSO HAVE HUGE INVENTORY OF CERTIFIED IMPORTED / DOMESTIC VEHICLES TO CHOOSE FROM HONDA, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, FORD, DODGE, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, CHRYSLER AND MANY MORE MAKES AND MODELS TO SUIT YOUR STYLE, COMFORT AND NEEDS. WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK.

TO VIEW LATEST INVENTORY, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.precisionmotorsltd.com

LIKE OUR FACEBOOK PAGE TODAY, TO VIEW LATEST INVENTORY & CUSTOMER'S TESTIMONIAL VIDEOS VISIT www.facebook.com/precisionmotorsltd

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

FOR APPOINTMENTS, CALL INAM TODAY, AT 416-270-7657

TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

VISIT OUR WEBSITE AT: www.precisionmotorsltd.com

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
AM/FM Radio
CD Player
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Warranty Available

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Precision Motors

2010 Nissan Rogue S
 189,000 KM
$5,995 + tax & lic
2008 Nissan Altima 2...
 88,615 KM
$6,995 + tax & lic
2006 Honda Civic EX
 84,187 KM
$5,995 + tax & lic

Email Precision Motors

Precision Motors

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

416-270-XXXX

(click to show)

416-270-7657

Quick Links
Directions Website Inventory