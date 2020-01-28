2010 Toyota RAV4

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7
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***** SERENA MOTORS *****2010 TOYOTA RAV-4 4WD $12.995 + taxes & licensing*CERTIFIED**NO ACCIDENTS*
*ONE OWNER**ONLY 73K**LOADED* 2.4L 4WD, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, AUX/MP3 RAIDO KEYLESS ENTRY, 3 SET OF KEYS AND MORE… *NO ACCIDENTS* VIEW CARFAX CLICK HERE COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.SALES TAX+LICENSING EXTRA.NO HIDDEN FEES.WWW.SERENAMOTORS.CA
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