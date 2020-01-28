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2010 Toyota RAV4

4WD | ONE ONWER | NO ACCIDENTS | LOW KM

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2010 Toyota RAV4

4WD | ONE ONWER | NO ACCIDENTS | LOW KM

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

Contact Seller

$12,995

+ taxes & licensing

  • 73,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4589886
  • Stock #: 2245
  • VIN: 2T3BF4DV5AW028491
Exterior Colour
Beige
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****2010 TOYOTA RAV-4 4WD $12.995 + taxes & licensing*CERTIFIED**NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

*ONLY 73K**LOADED* 2.4L 4WD, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, AUX/MP3 RAIDO KEYLESS ENTRY, 3 SET OF KEYS AND MORE… *NO ACCIDENTS*  VIEW CARFAX CLICK HERE COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.SALES TAX+LICENSING EXTRA.NO HIDDEN FEES.WWW.SERENAMOTORS.CA


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Spoiler
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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