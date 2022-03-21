$14,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-869-2555
2010 Toyota RAV4
SPORT,4WD,V6,LEATHER,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,LOADED
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$14,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8972665
- VIN: JTMRK4DV4A5094421
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black Leather
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 152,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, 2010 TOYOTA RAV4 SPORT V6 ALL WHEEL DRIVE (AWD) FULLY LOADED WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT** **EXTRA SET OF TIRES INCLUDED** **ALL BRAND NEW TIRES JUST INSTALLED!!**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, SIDE STEP BUMPERS, SPORT ALLOY RIMS, POWERED SEAT, FOG LIGHTS, SIDE MIRROR BLINKERS, POWERED SUNROOF, ROOF RACK, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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Vehicle Features
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