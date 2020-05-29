Menu
Account
Sign In
Buy From Home Available! Tap to View Options
$10,950

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2010 Toyota Sienna

2010 Toyota Sienna

ALL WHEEL DRIVE,POWER DOORS,LE,NO-ACCIDENTS,LOADED

Watch This Vehicle

2010 Toyota Sienna

ALL WHEEL DRIVE,POWER DOORS,LE,NO-ACCIDENTS,LOADED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Sale Price

$10,950

+ taxes & licensing

  • 170,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5120873
  • VIN: 5TDJK4CC1AS033602
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Grey
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $11999**)

RARE TO FIND 2010 TOYOTA SIENNA ALL-WHEEL-DRIVE LE. *ALL WHEEL DRIVE* *NO-ACCIDENTS* **ONTARIO VEHICLE** **CERTIFIED**

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS POWER SLIDING DOORS, REAR AIR AND HEAT, AUXILARY, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : R[hidden information]


TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING 647_869_2555.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Sliding Doors
  • Power Third Passenger Door
  • Power Fourth Passenger Door
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Luggage Rack
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Third Passenger Door
  • Fourth Passenger Door
  • Universal Garage Door Opener
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bucket Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2012 Honda Civic BLU...
 123,000 KM
$7,950 + tax & lic
2011 Hyundai Santa F...
 142,000 KM
$7,950 + tax & lic
2011 Mazda CX-9 GRAN...
 159,000 KM
$9,450 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Dealer

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory