Menu
Account
Sign In
Back

2010 Volkswagen Jetta

189,000 KM

Details Description Features

$3,860

+ tax & licensing
Make it Yours
$3,860

+ taxes & licensing

Gardiner Motors

647-354-5500

Contact Seller
2010 Volkswagen Jetta

2010 Volkswagen Jetta

Sedan 4dr 2.5L

Watch This Vehicle

2010 Volkswagen Jetta

Sedan 4dr 2.5L

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 5839113
  2. 5839113
  3. 5839113
  4. 5839113
  5. 5839113
  6. 5839113
  7. 5839113
  8. 5839113
  9. 5839113
  10. 5839113
  11. 5839113
  12. 5839113
  13. 5839113
  14. 5839113
  15. 5839113
  16. 5839113
  17. 5839113
  18. 5839113
  19. 5839113
  20. 5839113
  21. 5839113
Contact Seller

$3,860

+ taxes & licensing

189,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5839113
  • Stock #: 3VWJX7AJ1AM073809
  • VIN: 3VWJX7AJ1AM073809

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Stock # 3VWJX7AJ1AM073809
  • Mileage 189,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!


EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY UP TO 3 YEARS AVAILABLE.


EXCELLENT CONDITION. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. ALLOY WHEELS. TOUCHSCREEN INFOTAINMENT. HEATED SEATS.


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


COME FOR TEST DRIVE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Vehicle Features

Tinted Glass
Alloy Wheels
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Folding Rear Seat
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
ABS Brakes
Passenger Airbag
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Gardiner Motors

2012 Kia Soul 5dr Wgn
 128,000 KM
$6,200 + tax & lic
2012 Hyundai Sonata ...
 173,000 KM
$5,700 + tax & lic
2007 Honda Accord 4d...
 149,000 KM
$4,600 + tax & lic

Email Gardiner Motors

Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Quick Links
Directions Website Inventory