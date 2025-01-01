Menu
<p>WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!</p> <p>BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE</p> <p>EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE </p> <p>WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.</p> <p>SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.</p> <p>NO HIDDEN FEES AT ALL.</p> <p>EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.</p> <p>DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.</p> <p>GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.</p> <p>COME FOR TEST DRIVE.</p> <p>GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.</p> <p>YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.</p> <p>FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.</p>

2011 Chevrolet Cruze

195,000 KM

$3,820

+ taxes & licensing
12843967

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
195,000KM
VIN 1G1PF5S93B7141587

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1PF5S93B7141587
  • Mileage 195,000 KM

Vehicle Description

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!


BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE


EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 


WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.


SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.


NO HIDDEN FEES AT ALL.


EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.


COME FOR TEST DRIVE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
AM/FM Stereo

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio

Additional Features

Entertainment System

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

2011 Chevrolet Cruze