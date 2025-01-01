Menu
Account
Sign In
<p>WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!</p> <p>BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE</p> <p>EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE </p> <p>WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.</p> <p>SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.</p> <p>NO HIDDEN FEES AT ALL.</p> <p>EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.</p> <p>DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.</p> <p>GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.</p> <p>COME FOR TEST DRIVE.</p> <p>GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.</p> <p>YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.</p> <p>FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.</p>

2011 Chevrolet Cruze

106,000 KM

Details Description Features

$4,500

+ taxes & licensing
Make it Yours

2011 Chevrolet Cruze

LS 4dr Sedan

Watch This Vehicle
13269467

2011 Chevrolet Cruze

LS 4dr Sedan

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 13269467
  2. 13269467
  3. 13269467
  4. 13269467
  5. 13269467
  6. 13269467
  7. 13269467
  8. 13269467
  9. 13269467
  10. 13269467
  11. 13269467
  12. 13269467
  13. 13269467
  14. 13269467
  15. 13269467
  16. 13269467
  17. 13269467
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$4,500

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
106,000KM
VIN 1G1PA5SH4B7209398

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1PA5SH4B7209398
  • Mileage 106,000 KM

Vehicle Description

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!


BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE


EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 


WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.


SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.


NO HIDDEN FEES AT ALL.


EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.


COME FOR TEST DRIVE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

Vehicle Features

Safety

Traction Control

Power Options

Power Windows

Exterior

Tinted Glass

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
Trip Odometer
AM/FM Stereo

Media / Nav / Comm

CD Player

Additional Features

Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Gardiner Motors

Used 2017 Volkswagen Passat 4dr Sedan 1.8 TSI Automatic Trendline+ for sale in Mississauga, ON
2017 Volkswagen Passat 4dr Sedan 1.8 TSI Automatic Trendline+ 174,000 KM $7,500 + tax & lic
Used 2015 Chevrolet Equinox LS Front-wheel Drive Automatic for sale in Mississauga, ON
2015 Chevrolet Equinox LS Front-wheel Drive Automatic 211,000 KM $4,720 + tax & lic
Used 2012 Hyundai Elantra 4DR SEDAN for sale in Mississauga, ON
2012 Hyundai Elantra 4DR SEDAN 123,000 KM $5,500 + tax & lic

Email Gardiner Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Quick Links
Directions Website Inventory
$4,500

+ taxes & licensing>

Gardiner Motors

647-354-5500

2011 Chevrolet Cruze