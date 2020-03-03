Menu
Account
Sign In

2011 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LS+ w/1SB

Watch This Vehicle

2011 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LS+ w/1SB

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 4745604
  2. 4745604
  3. 4745604
  4. 4745604
  5. 4745604
  6. 4745604
  7. 4745604
  8. 4745604
  9. 4745604
  10. 4745604
  11. 4745604
  12. 4745604
  13. 4745604
  14. 4745604
  15. 4745604
  16. 4745604
Contact Seller

$5,860

+ taxes & licensing

  • 81,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4745604
  • Stock #: 1G1PA5SH0B7159700
  • VIN: 1G1PA5SH0B7159700
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! ACCIDENT FREE CLICK ON CARPROOF LINK . VERY LOW MILEAGE . ONLY 81000 KM KM VERY LOW MILEAGE . LS MODEL 


VERY EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


COME FOR TEST DRIVE.


FINANCING AVAILABLE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.


 


 

Safety
  • Traction Control
  • Passenger Airbag
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Satellite Radio
Additional Features
  • Entertainment System
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Gardiner Motors

2013 Ford Fiesta 5dr...
 150,000 KM
$4,980 + tax & lic
2012 Nissan Sentra 4...
 106,000 KM
$4,780 + tax & lic
2010 Chevrolet Malib...
 151,000 KM
$4,400 + tax & lic
Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Send A Message