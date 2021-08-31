Menu
Account
Sign In
Back

2011 Chevrolet Cruze

143,000 KM

Details Description Features

$4,730

+ tax & licensing
Make it Yours
$4,730

+ taxes & licensing

Gardiner Motors

647-354-5500

Contact Seller
2011 Chevrolet Cruze

2011 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LT Turbo w/1SA

Watch This Vehicle

2011 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LT Turbo w/1SA

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 7593748
  2. 7593748
  3. 7593748
  4. 7593748
  5. 7593748
  6. 7593748
  7. 7593748
  8. 7593748
  9. 7593748
  10. 7593748
  11. 7593748
  12. 7593748
  13. 7593748
  14. 7593748
  15. 7593748
  16. 7593748
  17. 7593748
Contact Seller

$4,730

+ taxes & licensing

143,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7593748
  • Stock #: 1G1PF5S94B7116522
  • VIN: 1G1PF5S94B7116522

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1PF5S94B7116522
  • Mileage 143,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!! OR


EXTENDED WARRANTY UP TO 70% DISCOUNT.


2 YEARS WARRANTY FOR ENGINE AND TRANSMISSION FOR ONLY $199.


EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. FOG LGHTS. AUX CABLE OUTLET.


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


COME FOR TEST DRIVE.


FINANCING AVAILABLE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Vehicle Features

Traction Control
Passenger Airbag
Power Mirrors
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Gardiner Motors

2011 Chevrolet Cruze...
 143,000 KM
$4,730 + tax & lic
2011 Ford Focus 4DR ...
 170,000 KM
$3,500 + tax & lic
2007 Hyundai Santa F...
 153,000 KM
$4,500 + tax & lic

Email Gardiner Motors

Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Quick Links
Directions Website Inventory