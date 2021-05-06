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2011 Chevrolet Equinox

108,000 KM

Details Description Features

$8,950

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2011 Chevrolet Equinox

2011 Chevrolet Equinox

2LT,NAVIGATION, REAR CAM,LEATHER, S ROOF,CERTIFIED

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2011 Chevrolet Equinox

2LT,NAVIGATION, REAR CAM,LEATHER, S ROOF,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$8,950

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108,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7081396
  • VIN: 2CNALPEC4B6419126

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 108,000 KM

Vehicle Description

2011 CHEVROLET EQUINOX 2LT, IN EXCELLENT CONDITION, COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH. NAVIGATION, REAR CAMRA,LEATHER SEATS, SUNROOF, ALLOY WHEELS, POWER TRUNK, BLUETOOTH, AUX, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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