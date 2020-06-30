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2011 Dodge Grand Caravan

141,000 KM

Details Description Features

$6,500

+ tax & licensing
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$6,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Dodge Grand Caravan

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4DR WGN

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2011 Dodge Grand Caravan

4DR WGN

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5330459
  • Stock #: 2D4RN4DG8BR672214
  • VIN: 2D4RN4DG8BR672214

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141,000KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 141,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
CD Player
AM/FM Stereo
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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