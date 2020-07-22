Menu
Account
Sign In
Back

2011 Dodge Grand Caravan

165,000 KM

Details Description Features

$9,450

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$9,450

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2011 Dodge Grand Caravan

2011 Dodge Grand Caravan

LEATHER,CREW PLUS,NAVIGATION,REAR-CAM,TOP OF LINE,

Watch This Vehicle

2011 Dodge Grand Caravan

LEATHER,CREW PLUS,NAVIGATION,REAR-CAM,TOP OF LINE,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$9,450

+ taxes & licensing

165,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5657118
  • VIN: 2D4RN5DG5BR770798

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

BACK TO SCHOOL SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $10999**

 

VERY CLEAN 2011 DODGE GRAND CARAVAN CREW PLUS BLACK ON BLACK IN SHOWROOM CONDITION **TOP OF LINE**  FULLY *CERTIFIED*. *NO-ACCIDENTS* **STOW-N-GO**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, DVD PLAYER, PARK-ASSIST, BLIND SPOT DETECTION, POWERED SLIDING DOORS, NAVIGATION SYSTEM, REAR-VIEW CAMERA, BLUETOOTH, WOOD TRIM DOOR HANDLES, POWERED TRUNK, HEATED STEERING WHEEL, DUAL POWER SEATS, HEATED SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, ROOF RACK, FOG LIGHT LAMPS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

***EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE***

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Liftgate
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Adjustable Pedals
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2011 Dodge Grand Car...
 165,000 KM
$9,450 + tax & lic
2008 Honda Accord SU...
 175,000 KM
$5,950 + tax & lic
2007 Honda Odyssey L...
 134,000 KM
$7,950 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory