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1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
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BACK TO SCHOOL SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $10999**
VERY CLEAN 2011 DODGE GRAND CARAVAN CREW PLUS BLACK ON BLACK IN SHOWROOM CONDITION **TOP OF LINE** FULLY *CERTIFIED*. *NO-ACCIDENTS* **STOW-N-GO**
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, DVD PLAYER, PARK-ASSIST, BLIND SPOT DETECTION, POWERED SLIDING DOORS, NAVIGATION SYSTEM, REAR-VIEW CAMERA, BLUETOOTH, WOOD TRIM DOOR HANDLES, POWERED TRUNK, HEATED STEERING WHEEL, DUAL POWER SEATS, HEATED SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, ROOF RACK, FOG LIGHT LAMPS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
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