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2011 Dodge Grand Caravan

157,000 KM

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$8,950

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2011 Dodge Grand Caravan

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Crew Plus,LEATHER,DVD,BACKUP CAMERA,CERTIFIED

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2011 Dodge Grand Caravan

Crew Plus,LEATHER,DVD,BACKUP CAMERA,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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157,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6450492
  • VIN: 2D4RN5DG8BR736922

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2011 GRAND CARAVAN CREW PLUS WITH BACKUP CAMERA/LEATHER/DVD/ IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. NO-ACCIDENTS WITH CLEAN CARFAX.  **CERTIFIED READY**   

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, DVD PLAYER, STOW N GO SEATS, POWER SLIDING DOORS, WOOD TRIM INTERIOR, BLUETOOTH, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Liftgate
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Adjustable Pedals
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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