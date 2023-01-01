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2011 Ford Escape

265,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Ford Escape

2011 Ford Escape

4WD 4dr I4 Auto XLT

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2011 Ford Escape

4WD 4dr I4 Auto XLT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 9837887
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Certified

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265,000KM
Used
  • Listing ID: 9837887
  • Stock #: 1FMCU9D74BKA76546
  • VIN: 1FMCU9D74BKA76546

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FMCU9D74BKA76546
  • Mileage 265,000 KM

Vehicle Description

SAFETY AND CERTIFICATION FOR $299.


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Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors

Power Options

Power Windows
POWER SEAT

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
AM/FM Stereo

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio

Safety

ABS Brakes

Additional Features

Entertainment System

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