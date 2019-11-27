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2011 Ford Fiesta

LEATHER,SEL,NO-ACCIDENTS,HEATD-PWR SEATS,LOADED

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2011 Ford Fiesta

LEATHER,SEL,NO-ACCIDENTS,HEATD-PWR SEATS,LOADED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,450

+ taxes & licensing

  • 148,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4375224
  • VIN: 3FADP4CJ9BM126355
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS***
NEWLY ARRIVED 2011 FORD FIESTA SEL BLACK ON BLACK IN SHOWROOM CONDITION *NO-ACCIDENTS*. JUST INSTALLED ALL NEW BRAKES AND ROTORS AND A FRESH NEW OIL CHANGE.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, NEON INTERIOR LIGHTS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED-EXTERIOR MIRRORS AND MANY ADVANCED OPTIONS.
*** THIS VEHICLE IS BEING SOLD COMPLETELY CERTIFIED WITH LOTS OF NEW PARTS & COMES FULLY DETAILED AT NO EXTRA CHARGES!!***
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$
*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******
--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --
EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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