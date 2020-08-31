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2011 Ford Fiesta

110,000 KM

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2011 Ford Fiesta

2011 Ford Fiesta

RED LEATHER,SEL,FULLY LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

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2011 Ford Fiesta

RED LEATHER,SEL,FULLY LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$5,950

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110,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5823741
  • VIN: 3FADP4CJ3BM104903

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 110,000 KM

Vehicle Description

OCTOBER WINTER SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $6499**

 

VERY CLEAN 2011 FORD FIESTA SEL FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION. PEARL BLACK EXTERIOR WITH RED LEATHER INTERIOR. **NO-ACCIDENT**  **CERTIFIED**

 

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EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS RED LEATHER, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, BLUETOOTH, TINTED WINDOWS, PUSH BUTTON START, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : R[hidden information]

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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