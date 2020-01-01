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2011 Ford Fiesta

92,000 KM

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2011 Ford Fiesta

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LEATHER,SES,HATCHBACK,SUNROOF,CERTIFIED,LOW KMS,

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2011 Ford Fiesta

LEATHER,SES,HATCHBACK,SUNROOF,CERTIFIED,LOW KMS,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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92,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6305952
  • VIN: 3FADP4FJ1BM208818

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 92,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2011 FORD FIESTA SES HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION WITH ONLY 92,000 KMS.

**FORD SERVICED**  **CERTIFIED** 

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, PUSH BUTTON START, POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

***RELIABLE PRE-OWNER CARS***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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