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2011 Ford Focus

170,000 KM

Details Description Features

$3,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Ford Focus

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4DR SDN SE

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2011 Ford Focus

4DR SDN SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7593745
  • Stock #: 1FAHP3FN3BW199330
  • VIN: 1FAHP3FN3BW199330

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FAHP3FN3BW199330
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Tinted Glass
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Digital clock
ABS Brakes
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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