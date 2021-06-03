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2011 GMC Yukon

217,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2011 GMC Yukon

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4WD 4dr 1500 SLE

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2011 GMC Yukon

4WD 4dr 1500 SLE

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7163185
  • Stock #: 102278
  • VIN: 1GKS2AE0XBR102278

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 102278
  • Mileage 217,000 KM

Vehicle Description

2011 GMC YUKON SLE, 4X4 DRIVE, ONLY 217K, 9 SEATER, GPS NAVIGATION, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, ONE OWNER VEHICLE, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED. CALL AT 416-505-3554 VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM RAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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