Menu
Account
Sign In
Back

2011 Honda Fit

115,000 KM

Details Description Features

$6,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$6,995

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2011 Honda Fit

2011 Honda Fit

LOW KMS,AUTOMATIC,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,PWR OPTION

Watch This Vehicle

2011 Honda Fit

LOW KMS,AUTOMATIC,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,PWR OPTION

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,995

+ taxes & licensing

115,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7305683
  • VIN: JHMGE8H39BC801037

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

VERY WELL MAINTAINED HONDA FIT HATCHBACK LOW KMS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **AUTOMATIC** **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

INCLUDES AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, AUTOMATIC TRANSMISSION AND MORE.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2011 Honda Fit LOW K...
 115,000 KM
$6,995 + tax & lic
2010 Mazda MAZDA6 GS...
 114,000 KM
$5,700 + tax & lic
2013 Hyundai Elantra...
 153,000 KM
$7,450 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory