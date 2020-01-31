Menu
Account
Sign In

2011 Honda Pilot

EX-L | 4WD | 8 PASSENGERS | BACK UP CAM.

Watch This Vehicle

2011 Honda Pilot

EX-L | 4WD | 8 PASSENGERS | BACK UP CAM.

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

Contact Seller

$13,995

+ taxes & licensing

  • 161,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4674567
  • Stock #: 2250
  • VIN: 5FNYF4H53BB501834
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Bronze
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
8

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****


2011 HONDA PILOT EX-L W 4WD 8 PASSENGERS


$13.995 + taxes & licensing


*CERTIFIED*


*161K*



* LOADED* 3.5L, 4WD, 8 PASSENGERS, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, POWER SUNROOF, HEATED LEATHER POWER SEATS, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BACK UP CAMERA, AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM,  KEY-LESS ENTRY, TWO SET OF KEYS  AND MORE…



 VIEW CARFAX CLICK HERE



COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.



SALES TAX+LICENSING EXTRA.


NO HIDDEN FEES.


 WWW.SERENAMOTORS.CA


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Tow Hitch
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Serena Motors Ltd.

2009 Mazda MAZDA6 GT...
 126,000 KM
$6,995 + tax & lic
2013 Mazda MAZDA3 GX...
 139,000 KM
$5,995 + tax & lic
2010 Ford Fusion SEL...
 125,000 KM
$6,995 + tax & lic
Serena Motors Ltd.

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

905-273-XXXX

(click to show)

905-273-9739

Alternate Numbers
After Hours: 647-992-1287

Send A Message