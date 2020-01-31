2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7
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***** SERENA MOTORS *****
2011 HONDA PILOT EX-L W 4WD 8 PASSENGERS
$13.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
*161K*
* LOADED* 3.5L, 4WD, 8 PASSENGERS, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, POWER SUNROOF, HEATED LEATHER POWER SEATS, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BACK UP CAMERA, AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEY-LESS ENTRY, TWO SET OF KEYS AND MORE…
COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.
SALES TAX+LICENSING EXTRA.
NO HIDDEN FEES.
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