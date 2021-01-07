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2011 Hyundai Genesis

162,000 KM

Details Description Features

$6,400

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Hyundai Genesis

2011 Hyundai Genesis

Sedan 4dr Sdn V6

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2011 Hyundai Genesis

Sedan 4dr Sdn V6

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6538110
  • Stock #: KMHGC4DE6BU129452
  • VIN: KMHGC4DE6BU129452

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 162,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Tinted Glass
Alloy Wheels
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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