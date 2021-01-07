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2011 Hyundai Santa Fe

163,000 KM

Details Description Features

$8,995

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2011 Hyundai Santa Fe

2011 Hyundai Santa Fe

LIMITED,NAVIGATION,LEATHER,REARCAM,SROOF,CERTIFIED

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2011 Hyundai Santa Fe

LIMITED,NAVIGATION,LEATHER,REARCAM,SROOF,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$8,995

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163,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6435754
  • VIN: 5XYZHDAG7BG044853

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 163,000 KM

Vehicle Description

2011 HYUNDAI SANTA FE LIMITED, VERY WELL MAINTAINED,COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

HIGH VALUE OPTIONS 

**** NAVIGATION 

**** REARVIEW CAMERA 

**** LEATHER 

**** SUNROOF 

**** ALLOY WHEELS 

**** BLUETOOTH /AUXILIARY 

CD PLAYER, AM/FM RADIO, AIR CONDITIONING, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS. 

THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY 

PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 9052085000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS CAR AND OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

***** RYDER MOTORS 

***** 905 208 5000

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Ryder Motors Inc.

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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