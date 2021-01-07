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905-208-5000
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
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This vehicle is Safety Certified.
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2011 HYUNDAI SANTA FE LIMITED, VERY WELL MAINTAINED,COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
HIGH VALUE OPTIONS
**** NAVIGATION
**** REARVIEW CAMERA
**** LEATHER
**** SUNROOF
**** ALLOY WHEELS
**** BLUETOOTH /AUXILIARY
CD PLAYER, AM/FM RADIO, AIR CONDITIONING, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY
PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 9052085000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS CAR AND OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
***** RYDER MOTORS
***** 905 208 5000
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