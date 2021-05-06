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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
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2011 HYUNDAI SANTA FE GL.VERY WELL MAINTAINED. COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
**NO ACCIDENT CLEAN VEHICLE HISTORY REPORT **
EQUIPPED WITH, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, CD PLAYER, RADIO, AUX, ALLOY WHEELS, AIR CONDITIONER, FRONT HEATED SEATS, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES.
SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU
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