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2011 Hyundai Santa Fe

143,000 KM

Details Description Features

$7,950

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2011 Hyundai Santa Fe

2011 Hyundai Santa Fe

GL,NO ACCIDENT, ALLOY WHEELS, CERTIFIED

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2011 Hyundai Santa Fe

GL,NO ACCIDENT, ALLOY WHEELS, CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$7,950

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143,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7088338
  • VIN: 5XYZG3ABXBG052379

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 143,000 KM

Vehicle Description

2011 HYUNDAI SANTA FE GL.VERY WELL MAINTAINED. COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

**NO ACCIDENT CLEAN VEHICLE HISTORY REPORT **

EQUIPPED WITH, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, CD PLAYER, RADIO, AUX, ALLOY WHEELS, AIR CONDITIONER, FRONT HEATED SEATS, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

RYDER MOTORS 

PHONE. 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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