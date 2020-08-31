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2011 Hyundai Sonata

124,764 KM

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Precision Motors

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2011 Hyundai Sonata

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2011 Hyundai Sonata

Limited w/Nav

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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124,764KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5735250
  • VIN: 5NPEC4ABXBH206596

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 124,764 KM

Vehicle Description

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2011 HYUNDAI SONATA ONLY 124,764 KMS FOR JUST $7995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, EQUIPPED WITH AUX, I POD & USB CONNECTION, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Security System
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Safety Locks
Rearview Camera
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Navigation System
Back-Up Camera
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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