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2011 Hyundai Sonata

133,000 KM

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2011 Hyundai Sonata

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2011 Hyundai Sonata

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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133,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6651656
  • VIN: 5NPEC4AC7BH029580

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,000 KM

Vehicle Description

VERY LOADED 2011 HYUNDAI SONATA LIMITED NAVIGATION PACKAGE FULLY LOADED WITH LEATHER/BACKUP CAMERA/HIGH VALUE OPTIONS.

 

  **CERTIFIED READY! ALL NEW BRAKES JUST INSTALLED**  

 

HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA,  DIMENSIONS PREMIUM AUDIO, ALLOY RIMS, HEATED FRONT+ REAR SEATS, FOG LIGHTS, POWERED SEAT, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, SIDE MIRROR BLINKERS, PUSH BUTTON START, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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