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2011 Hyundai Sonata

161,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Hyundai Sonata

2011 Hyundai Sonata

4dr Sdn 2.4L

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2011 Hyundai Sonata

4dr Sdn 2.4L

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Certified

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  • Listing ID: 8118295
  • Stock #: 5NPEB4AC8BH118495
  • VIN: 5NPEB4AC8BH118495

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 5NPEB4AC8BH118495
  • Mileage 161,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Folding Rear Seat
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Heated Exterior Mirrors
Entertainment System

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