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2011 Infiniti G Coupe

137,000 KM

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Rahman Motors

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2011 Infiniti G Coupe

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25 4dr X Premium Edition AWD Back-Up Cam

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2011 Infiniti G Coupe

25 4dr X Premium Edition AWD Back-Up Cam

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7714831
  • Stock #: 652926
  • VIN: JN1DV6AR0BM652926

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 137,000 KM

Vehicle Description

2011 INFINITI G25 X PREMIUM EDITION, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 137K!, FULLY LOADED, BACK-UP CAMERA, BACK-UP SENSORS, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, PUSH-BUTTON START, BOSE SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, XM SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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