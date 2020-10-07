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1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
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2011 KIA OPTIMA EX LUXURY, LODED,ONE OWNER, NO ACCIDENT, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT NO EXTRA CHARGE.
EQUIPPED WITH ,NAVIGATION ,LEATHER, SUNROOF, REAR VIEW CAMERA, ALLOY WHEELS,POWER SEATS,PUSH START,BLUETOOTH,FOG LIGHT,USB/AUX, HEATED SEATS, AIR CONDITIONING, POWER WINDOWS,POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AM/FM/CD AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.
FINANCING AVAILABLE, EXTENDED WARRANTY AVAILABLE
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RYDER MOTORS 905 208 5000.
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