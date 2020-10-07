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2011 Kia Optima

152,000 KM

Details Description Features

$6,995

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2011 Kia Optima

2011 Kia Optima

LUXURY, NAVIGATION, REARCAM,LEATHER, NO ACCIDENT,

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2011 Kia Optima

LUXURY, NAVIGATION, REARCAM,LEATHER, NO ACCIDENT,

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$6,995

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152,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6074292
  • VIN: KNAGN4A77B5110551

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 152,000 KM

Vehicle Description

2011 KIA OPTIMA EX LUXURY, LODED,ONE OWNER, NO ACCIDENT, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH ,NAVIGATION ,LEATHER, SUNROOF, REAR VIEW CAMERA, ALLOY WHEELS,POWER SEATS,PUSH START,BLUETOOTH,FOG LIGHT,USB/AUX, HEATED SEATS, AIR CONDITIONING, POWER WINDOWS,POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AM/FM/CD AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS. 

FINANCING AVAILABLE, EXTENDED WARRANTY AVAILABLE 

PLEASE CALL TODAY AT 9052085000 FOR MORE INFORMATION OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 

RYDER MOTORS  905 208 5000.

 

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Panoramic Roof
HID Headlights
Aluminum Wheels
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Ryder Motors Inc.

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1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

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