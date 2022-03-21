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2011 Kia Optima

107,000 KM

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2011 Kia Optima

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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107,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8721650
  • VIN: KNAGN4A77B5231855

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 107,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL MAINTAINED 2011 KIA OPTIMA EX LUXURY WITH NAVIGATION/ TECHNOLOGY PACKAGE IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **TOP OF THE LINE**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS:  GPS NAVIGATION, HEATED/COOLING VENTILATED SEATS, BACKUP CAMERA, LEATHER SEATS, FRONT+REAR HEATED SEATS, MEMORY-SAVING POWERED SEAT, PREMIUM AUDIO, POWERED PANORAMIC GLASS ROOF, TINTED WINDOWS, XENON HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, PUSH-BUTTON START, ALLOY RIMS, SIDE MIRROR BLINKERS, LUMBAR SUPPORT, FOLDING REAR SEATS, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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