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2011 Kia Rondo

128,000 KM

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$6,995

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Serena Motors Ltd.

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2011 Kia Rondo

2011 Kia Rondo

EX | V6 | 7 PASSENGERS | HTD SEATS | NO ACCIDENTS

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2011 Kia Rondo

EX | V6 | 7 PASSENGERS | HTD SEATS | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$6,995

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128,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6885687
  • Stock #: 2611
  • VIN: KNAHH8C67B7343731

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

DESCRIPTION

DURING COVID-19 BY APPOINTMENTS ONLY

*******SERENA MOTORS LTD*******

2011 KIA RONDO EX V6 7 PASSENGERS AUTO

$6.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED *

*128K* 

*NO ACCIDENTS*

 *LOADED* 2.7L V6, 7 PASSENGERS, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER  MIRRORS, HEATED SEATS, AC, BLUETOOTH, USB/AUX INPUT, TRACTION CONTROL, KEYLESS ENTRY AND MORE...

*NO ACCIDENTS*  VIEW CARFAX CLICK HERE

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Vehicle Features

EXV6
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Tow Hooks
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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