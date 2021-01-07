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2011 Mazda CX-7

175,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2011 Mazda CX-7

2011 Mazda CX-7

AWD 4dr GT

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2011 Mazda CX-7

AWD 4dr GT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

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  • Listing ID: 6584491
  • Stock #: JM3ER4D35B0385766
  • VIN: JM3ER4D35B0385766

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # JM3ER4D35B0385766
  • Mileage 175,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Passenger Airbag
Cruise Control
Keyless Entry
Folding Rear Seat
MEMORY SEAT
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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