$13,450+ tax & licensing
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647-869-2555
2011 Mazda CX-9
GT,AWD,LEATHER,NAVI,BACK-CAM,CERTIFIED,LOADED
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$13,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8556278
- VIN: JM3TB3DA5B0314328
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 163,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, 2011 MAZDA CX-9 GT (GRAND TOURING) ALL-WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT DETECTION MONITORS, GPS NAVIGATION, BOSE PREMIUM AUDIO, POWERED SUNROOF, THIRD ROW SEATING, TINTED WINDOWS, POWERED LIFTGATE/ TRUNK, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, DRIVER+ PASSENGER POWERED SEATS, LUMBAR SUPPORT, FOLDING REAR SEATS, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
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Vehicle Features
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