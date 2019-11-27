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2011 Mazda MAZDA3

GS | MANUAL | SUNROOF | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

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2011 Mazda MAZDA3

GS | MANUAL | SUNROOF | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$5,995

+ taxes & licensing

  • 178,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4384809
  • Stock #: 2227
  • VIN: JM1BL1L53B1465916
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****

2011 MAZDA 3 HATCHBACK GS 2.5L 6 SPEED MANUAL

$5.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*178K*

*ONE OWNER*

*NO ACCIDENTS*

 

*LOADED* 2.5L, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, SUNROOF, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BLUETOOTH, AUTO WIPER, AUTO HEADLIGHTS, AUX/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE…

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Serena Motors Ltd.

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After Hours: 647-992-1287

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