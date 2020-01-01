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2011 Nissan Rogue

AWD 4dr

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2011 Nissan Rogue

AWD 4dr

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 161,000KM
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  • Listing ID: 4460736
  • Stock #: JN8AS5MV7BW277234
  • VIN: JN8AS5MV7BW277234
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! ACCIDENT FREE  ONE OWNER VEHICLE .. HEATED SEATS.  BACKUP CAMERA .. SUNROOF .. POWER SEATS . ALL WHERLL DRIVE (AWD) SPECIAL ALLOY RIMS . FOG LIGHTS . BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS 

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

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Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
Additional Features
  • Entertainment System
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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